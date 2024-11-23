'Все нужно успеть оперативно': в 128-й бригаде показали работу подразделения ударных БПЛА. Фото

Украинские военные продолжают работать по российским оккупантам разными видами БПЛА. Дронами-бомберами по захватчикам часто бьют ночью – при выполнении таких боевых задач важно делать все оперативно.

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Защитники пытаются проводить дроновые атаки максимально эффективно и безопасно для личного состава – в этом помогает их опыт. Об этом рассказали на официальной странице 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в Facebook.

Начинается все с выезда на боевую позицию, там происходит зарядка боекомплекта и получение координат от аэроразведки, которая обнаруживает объекты армии противника, которые должны быть поражены.

Самые распространенные цели дрона-бомбера – это боевые позиции вражеской пехоты, минометные расчеты, артиллерия, склады с боеприпасами и замаскированная техника.

"Все нужно сделать оперативно, вернуть дрон назад и быстро уехать с точки вылета", – говорят военные.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские войска продолжают испытывать недостаток артиллерии во время боевых действий, поэтому вынуждены полагаться на другие способы поражения. В частности, огромные потери российским захватчикам бойцы ВСУ наносят с помощью дронов.

Беспилотные системы помогают украинским военным сдерживать российское продвижение по линии фронта, отмечают в Институте изучения войны.

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