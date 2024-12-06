Потери Украины во время операции в Курской области РФ были вдвое меньше потерь страны-агрессора. После наступления украинских Вооруженных сил оккупанты почувствовали, что такое защищать собственную территорию в сложных условиях.

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Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в документальном фильме "Операция Курск. Как это было на самом деле из первых уст". По словам главкома, на Курщине военные РФ почувствовали то, что чувствует Украина.

"То есть они вынуждены были защищать собственную территорию, и причем в тех условиях, которые не были для них комфортными. Здесь, во время проведения наступательных действий, у нас потери фактически вдвое были меньше, чем у оборонявшихся", – сказал Сырский.

По словам военачальника, за считанные дни до наступления на Курщине он лично встретился с защитниками, которых готовили к операции. Мотивация воинов была высокой.

"Накануне наступательных действий, фактически двое суток, я объездил все подразделения, встретился со всеми ротами, переговорил со служащими, которые будут участвовать, разъяснил им цели, задачи, пожелал им успеха в будущих действиях. То есть в принципе, я хочу сказать, что мотивированность была достаточно высокой, и я надеюсь, что я ее только усилил", – рассказал Сырский.

По его словам, во время подготовки наступления на Курщину был учтен опыт успешного контрнаступления на Харьковщине, который ВСУ провели осенью 2022 года и в результате которого деоккупировали территории области.

В частности, военные приняли во внимание схожесть местности.

А при просчете возможных сценариев развития боевых действий была поставлена минимальная и максимальная задачи.

"Мы просчитывали разные варианты развития событий. И была у нас и минимальная, и максимальная задача. Конечно, мы учли опыт ведения Харьковской операции, и это не преувеличение. Мы действительно учитывали этот опыт с учетом того, что и местность была достаточно похожа", – сказал Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Институте изучения войны отметили, что украинские защитники добились новых успехов на Курщине. Воины Сил обороны продвинулись на отдельных участках боевых столкновений в РФ, в частности контратаковали в районе села Погребки под Суджей.

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