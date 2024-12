Украинские войска имеют новые успехи на Курщине, оккупанты продвинулись в районах Покровска и Гуляйполя – ISW

Подразделения Сил обороны Украины недавно продвинулись на участках боевых столкновений в Курской области РФ. При этом российские войска имели продвижения в районе Покровска на Донетчине и Гуляйполя на Запорожье.

О ситуации рассказали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) в сводке за 1 декабря. Они ссылаются на геолокационные кадры, опровергая некоторые заявления российской стороны о "захвате" населенных пунктов на Покровском направлении и цитируя рассказы украинских воинов об особенностях атак врага.

Бои на Курщине

Согласно кадрам от 30 ноября, в ходе операции на территории РФ украинские силы недавно продвинулись к северу от Новоивановки (юго-восток от Коренево). Также подразделения ВСУ контратаковали в районе села Погребки (северо-западнее Суджи). Украинский старший офицер взвода, действующий на Курском направлении, заявил 1 декабря, что россияне используют мощные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для прикрытия и содействия своим наступательным операциям на Курщине.

Российский блогер утверждал, что армия РФ провела наступательные операции к юго-востоку от Коренево в районе Дарьино, а также к северу от Суджи возле Плехово и к северо-востоку – вблизи Мартыновки.

По данным ISW, в Курской области действуют подразделения 155-й и 810-й бригад морской пехоты, а также 56-го воздушно-десантного полка ВС РФ.

Бои возле Покровска

Геолокационные кадры от 30 ноября указывают на то, что российские войска незначительно продвинулись к северу от Желтого (к югу от Покровска). Минобороны страны-агрессора и другие российские источники заявляли, что армия РФ, включая элементы отряда "Черные гусары" 15-й мотострелковой бригады "захватила Петровку" (к югу от райцентра) по состоянию на 1 декабря. Однако в ISW оценивают, что российские войска, вероятно, захватили населенный пункт по состоянию на 27 ноября, а в дальнейшем ситуация могла измениться, ведь в этом районе постоянно идут позиционные бои.

"Российские блогеры утверждали, что оккупанты захватили Желтое и продвинулись в направлении Новопустынки и Новотроицкого (оба к юго-западу от Покровска), но ISW не обнаружил визуальных доказательств этих заявлений", – также говорится в сводке.

По данным Генштаба ВСУ, в последние дни бои продолжались к востоку от Покровска в районе Миролюбовки, Мирнограда и Проминя; к юго-востоку – возле Лысовки и Крутого Яра; к югу – вблизи Нового Труда, Пустынки, Даченского, Желтого и Пушкино.

Командир украинского артиллерийского разведывательного батальона, действующий на Покровском направлении, заявил, что российские войска продолжают попытки продвинуться в районе Желтого и Лысовки и вдоль близлежащих железнодорожных линий в направлении райцентра.

По его словам, оккупанты проводят пехотные атаки группами по 20-30 человек и снова атакуют той же численностью личного состава через 30-40 минут после того, как ВСУ отражают первый штурм. Он отметил, что захватчики иногда используют меньшие пехотные группы для проведения атак, наносят артиллерийские и авиационные удары по украинским наземным линиям связи и позициям на передовой. Также воин подчеркнул, что низкая облачность затрудняет использование беспилотников на фронте.

Представитель украинского подразделения, действующего на Покровском направлении, заявил, что их бригада обороняется от подразделений четырех российских мотострелковых бригад, включая элементы 74-й бригады ВС РФ.

Ситуация на Запорожье

Со ссылкой на геолокационные кадры от 1 декабря отмечается, что войска РФ недавно незначительно продвинулись на дальнем востоке Запорожской области. В частности, они прошли вперед на севере Дорожнянки (к югу от Гуляйполя).

"Российские и украинские источники не сообщали о боях на дальнем востоке и на западе Запорожской области 1 декабря", – при этом говорится в сводке ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, военные отмечают, что войска РФ готовятся к масштабному наступлению на Запорожье. В частности, командир 3-й бригады оперативного назначения НГУ Алексей Хильченко говорит, что оккупанты осуществляют накопление и перегруппировку сил.

