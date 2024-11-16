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На Курщине ВСУ отбили более 20 вражеских атак: в Генштабе доложили о ситуации на фронте

София Закревская
War
3 минуты
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На Курщине ВСУ отбили более 20 вражеских атак: в Генштабе доложили о ситуации на фронте

В среду, 13 ноября, по всем направлениям фронта произошло 157 боевых столкновений Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей была ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг проявляет активность на Лиманском, Купянском направлениях и на Курщине.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины один ракетный, 42 авиационных удара с применением 69 КАБов, а также использовал для поражения 689 дронов-камикадзе.

В общей сложности враг совершил более 3800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении противник пытался штурмовать наши позиции возле Волчанска и Высокой Яруги. Семь атак отражены Силами обороны, продолжаются два боестолкновения.

Потери врага в настоящее время в направлении составили 68 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены две единицы автотранспорта, 13 БПЛА и единица специальной техники врага; также повреждены два автомобиля и две единицы спецтехники.

На Курщине ВСУ отбили более 20 вражеских атак: в Генштабе доложили о ситуации на фронте

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Колесниковки, Копанок и Надии. 14 боев завершено, один еще продолжается.

На Курщине ВСУ отбили более 20 вражеских атак: в Генштабе доложили о ситуации на фронте

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новоегоровки, Макеевки, Тернов и Торского. Украинские защитники остановили все вражеские атаки.

На Северском направлении враг один раз штурмовал наши позиции вблизи Верхнекаменского.

На Курщине ВСУ отбили более 20 вражеских атак: в Генштабе доложили о ситуации на фронте

На Торецком направлении при поддержке бомбардировочной авиации враг совершил девять штурмовых действий. Захватчики штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка, Дылеевки и Щербиновки. Восемь атак агрессора отбиты, идет бой в районе Торецка.

На Покровском направлении с начала суток противник 35 раз атаковал в районах Миролюбовки, Проминя, Лысовки, Петровки и Пустынки. Наши защитники отбили 34 атаки, одно боевое столкновение продолжается.

По имеющимся данным на данный момент, потери врага за сегодня составили 373 военнослужащих убитыми и ранеными; 12 боевых бронированных машин, два танка, девять автомобилей, две артсистемы, ПТРК и РЭБ уничтожены украинскими защитниками; также наши воины повредили автомобиль оккупантов.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 34 раза вблизи Берестков, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего и Антоновки. 14 атак оккупантов уже отбиты, бои продолжаются.

На Курщине ВСУ отбили более 20 вражеских атак: в Генштабе доложили о ситуации на фронте

На Времевском направлении бои продолжаются вблизи Трудового, Ровнополя и Новодаровки, ситуация контролируемая.

На Курщине ВСУ отбили более 20 вражеских атак: в Генштабе доложили о ситуации на фронте

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины было остановлено пять попыток оккупантов атаковать наши позиции.

На Курщине ВСУ отбили более 20 вражеских атак: в Генштабе доложили о ситуации на фронте

На Курщине наши защитники отбили 21 вражескую атаку, три боестолкновения продолжаются в это время. На других направлениях – без особых изменений.

На Курщине ВСУ отбили более 20 вражеских атак: в Генштабе доложили о ситуации на фронте

Как сообщал OBOZ.UA, на территории Курской области Силы спецопераций ВСУ провели успешную операцию по спасению побратимов из Сил обороны. Из вражеского окружения операторы 73-го морского центра СпП им. кошевого атамана Антина Головатого освободили 16 защитников Украины.

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