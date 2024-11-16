На Курщине ВСУ отбили более 20 вражеских атак: в Генштабе доложили о ситуации на фронте

В среду, 13 ноября, по всем направлениям фронта произошло 157 боевых столкновений Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей была ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг проявляет активность на Лиманском, Купянском направлениях и на Курщине.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины один ракетный, 42 авиационных удара с применением 69 КАБов, а также использовал для поражения 689 дронов-камикадзе.

В общей сложности враг совершил более 3800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении противник пытался штурмовать наши позиции возле Волчанска и Высокой Яруги. Семь атак отражены Силами обороны, продолжаются два боестолкновения.

Потери врага в настоящее время в направлении составили 68 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены две единицы автотранспорта, 13 БПЛА и единица специальной техники врага; также повреждены два автомобиля и две единицы спецтехники.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Колесниковки, Копанок и Надии. 14 боев завершено, один еще продолжается.

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новоегоровки, Макеевки, Тернов и Торского. Украинские защитники остановили все вражеские атаки.

На Северском направлении враг один раз штурмовал наши позиции вблизи Верхнекаменского.

На Торецком направлении при поддержке бомбардировочной авиации враг совершил девять штурмовых действий. Захватчики штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка, Дылеевки и Щербиновки. Восемь атак агрессора отбиты, идет бой в районе Торецка.

На Покровском направлении с начала суток противник 35 раз атаковал в районах Миролюбовки, Проминя, Лысовки, Петровки и Пустынки. Наши защитники отбили 34 атаки, одно боевое столкновение продолжается.

По имеющимся данным на данный момент, потери врага за сегодня составили 373 военнослужащих убитыми и ранеными; 12 боевых бронированных машин, два танка, девять автомобилей, две артсистемы, ПТРК и РЭБ уничтожены украинскими защитниками; также наши воины повредили автомобиль оккупантов.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 34 раза вблизи Берестков, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего и Антоновки. 14 атак оккупантов уже отбиты, бои продолжаются.

На Времевском направлении бои продолжаются вблизи Трудового, Ровнополя и Новодаровки, ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины было остановлено пять попыток оккупантов атаковать наши позиции.

На Курщине наши защитники отбили 21 вражескую атаку, три боестолкновения продолжаются в это время. На других направлениях – без особых изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории Курской области Силы спецопераций ВСУ провели успешную операцию по спасению побратимов из Сил обороны. Из вражеского окружения операторы 73-го морского центра СпП им. кошевого атамана Антина Головатого освободили 16 защитников Украины.

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