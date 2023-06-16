На Луганщине 90 вооруженных оккупантов сбежали со своих позиций, "штурмовики" из Z-отрядов грабят своих – ГУР

На временно оккупированной территории Луганской области существенно увеличилось количество попыток захватчиков продать украденное военное имущество. В частности, недавно со своих позиций вблизи села Араповка Сватовского района дезертировали 90 вооруженных боевиков.

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Об этом 16 июня в Telegram-канале сообщила пресс-служба ГУР МО. ""Штурмовики" из состава отрядов "Шторм-Z" грабят собственные подразделения и исчезают в "неизвестном направлении"", – сказано в сообщении.

В Главном управлении разведки отметили, что в основном бегут новобранцы недавно созданных штурмовых отрядов "Шторм-Z" вместе со стрелковым оружием. Напомним, что принцип формирования таких подразделений – это рекрутирование осужденных из исправительных учреждений (как и в ЧВК "Вагнер").

Некоторые наемники, кому не выплачивают обещанное жалование в полном объеме, "компенсируют убытки", изымая в своих подразделениях грузовики. Машины наполняют казенным имуществом (в основном это автозапчасти, шины, топливо). Далее украденное пытаются реализовать в ближайших населенных пунктах.

Пресс-служба ГУР Минобороны добавила: дезертирство активизируется и в регулярных частях оккупационной армии.

"На это повлияли как активизация боевых действий и большие потери, так и недавняя отмена отпусков для военных, задействованных в Украине", – сказано в посте.

Как писал OBOZREVATEL, утром 16 июня глава Луганской ОВА Артем Лысогор заявил, что Силы обороны имеют тактические успехи на некоторых участках. Наши воины улучшают свои позиции. В то же время российские захватчики организовали большое количество госпиталей на первой полосе близ линии столкновения и снова завезли в Луганск два мобильных крематория для уничтожения тел.

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