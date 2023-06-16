На Луганщине есть тактические продвижения ВСУ, оккупанты завезли мобильные крематории для уничтожения тел военных РФ

В Луганской области Силы обороны Украины показали тактические успехи на некоторых участках, они улучшают свои позиции. В то же время российские захватчики организовали большое количество госпиталей на первой полосе близ линии столкновения. Как стало известно, в Луганск снова завезли два мобильных крематория для уничтожения тел погибших оккупантов.

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Об этом в эфире новостного марафона "Єдині новини" рассказал глава ОВА Артем Лысогор. Он выступил на ТВ утром в пятницу, 16 июня.

Руководитель областной военной администрации подтвердил, что на Луганщине есть определенные тактические продвижения со стороны ВСУ. Это, как сказал Лысогор, тактические продвижения, "которые наши Вооруженные силы выполняют для того, чтобы улучшить позиции, не давать врагу бить по нашим населенным пунктам прямой наводкой". "Они есть и это очень хорошо", – сказал чиновник.

Противник продолжает нести потери. Как отметил Лысогор, как только Украина начинает активно обороняться или наступать, "сразу эти крематории прибывают". Согласно полученной информации, в Луганск было привезено два мобильных крематория для сжигания тел военных РФ.

В целом за сутки россияне 105 раз обстреляли позиции наших военных и населенные пункты, выпустили по региону около 480 снарядов.

"Но наши воины мужественно обороняют нашу территорию", – подчеркнул глава Луганской ОВА.

Как писал OBOZREVATEL:

– Генеральный штаб ВСУ сообщал, что, по состоянию на утро 16 июня (478-е сутки полномасштабной войны), оккупационные войска РФ и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там было зафиксировано более 30 боевых столкновений за сутки.

– За 15 июня подразделения Сил обороны ликвидировали еще 590 военных и наемников России. Более детально о потерях страны-агрессора читайте по ссылке.

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