На Луганщине в бою погиб директор краеведческого музея с Черниговщины. Фото

На фронте в Луганской области погиб военнослужащий 21-го отдельного стрелкового батальона Юрий Помаз с Черниговщины. До войны он был директором Сосницкого краеведческого музея им. Юрия Виноградского.

Воину навеки осталось 39 лет. О потере сообщила Сосницкая громада.

Помаз Юрий Валерьевич родился 21 февраля 1985 года в Соснице. Окончил местную гимназию, а затем учетно-экономический профессиональный колледж и Черниговский государственный институт экономики и управления.

Мужчина активно участвовал в развитии и жизни громады. Работал делопроизводителем отдела образования, культуры, молодежи и спорта. Позже вступил в должность руководителя Сосницкого краеведческого музея им. Ю. С. Виноградского. Был участником инициативной группы "Сосниччина туристическая".

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В ряды ВСУ его мобилизовали 24 мая 2022 года. Защитник сначала служил в третьем отделе Корюковского РТЦК и СП, а в конце 2022-го его перенаправили в воинскую часть А7105 на должность старшего стрелка.

"Он был не только храбрым воином, но и прекрасным человеком. Невыразимая боль окутывает душу, нет тех слов, чтобы правильно выразить соболезнования маме, отцу, всем родным и друзьям Юры", – отметили в громаде.

Воин погиб 24 июня 2024 года в бою за Украину возле села Нововодяное Сватовского района Луганской области.

"Светлая и вечная память Герою. Он навсегда в наших сердцах останется непоправимым оптимистом, творческой личностью, Человеком с большой буквы, который стремился всех объединить Искренние соболезнования родным и близким, сил пережить непоправимую потерю…" – добавили в Департаменте культуры Черниговской ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Луганщине погиб 28-летний воин Ярослав Митюк со Львовской области. Он долгое время активно занимался волонтерством, а затем добровольно присоединился к рядам 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

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