На Львовщине простились с врачом, который погиб во время ракетного удара по 'Охматдету'. Фото

В среду, 10 июля, во Львовской области простились с врачом-нефрологом, погибшей во время ракетного удара по "Охматдету". Светлане Лукьянчик было всего 30 лет.

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Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий. Он отметил, что даже в таком молодом возрасте она успела очень многое сделать для облегчения страданий маленьких пациентов. Об этом свидетельствуют воспоминания родителей детей, которых она вела, друзей, знакомых и коллег.

"Львовщина прощается со Светланой Лукьянчик, врачом-нефрологом. Она погибла во время ракетного удара по киевской детской больнице "Охматдет" утром 8 июля. Ей было всего 30 лет. А сколько еще могла бы сделать... Близкие говорят, она жила работой", – написал он.

Козицкий добавил, что Светлана наблюдала детей с рождения и до 18 лет. Она работала в единственном в Украине отделении, где дети с хронической болезнью почек всех видов и степени тяжести могли лечиться стационарно. Перед ударом врач еще успела перевести в укрытие маленьких пациентов, находившихся на диализе.

"Отделение полностью разрушено. Светлая память Светлому человеку. Не имеем права забыть. Вечная память всем людям, которых мы потеряли из-за России. Выздоровление и сил пострадавшим", – резюмировал чиновник.

Справка

Светлана Лукьянчук родилась во Львове. Она была сиротой. Ее воспитанием занималась родная тетя. Девушка окончила Национальный медицинский университет им. Богомольца. После этого завершила интернатуру. В "Охматдете" работала детским нефрологом.

Светлану похоронили возле родителей, на Голосковском кладбище во Львове. Врач в момент гибели помогала эвакуировать из больницы детей, которые были на диализе. Она погибла от удара взрывной волны.

Напомним, в понедельник, 8 июля, в результате российского удара по "Охматдету" погибла врач-нефролог из Львова Светлана Лукьянчук. Ей было всего 30 лет

В среду, 10 июля, в одной из больниц столицы скончался маленький мальчик. На момент ракетного удара он находился в критическом состоянии в отделении реанимации "Охматдета".

Как сообщал OBOZ.UA, российский удар по крупнейшей детской больнице страны, где на момент атаки находилось почти 630 детей и продолжались серьезные операции, повлек за собой полное разрушение здания отделения токсикологии, а также серьезные повреждения еще четырех, в том числе нового корпуса больницы, который был открыт 2021 год. года.

В Службе безопасности Украины показали обломки корпуса и серийные номера российской ракеты Х-101, обнаруженные на месте теракта. То, что именно Россия виновата в умышленном ударе по "Охматдету", подтвердили многочисленные OSINT-расследователи и эксперты по ракетному вооружению, свои доказательства обнародовали и в Bellingcat. Заявление о том, что "с высокой вероятностью" "Охматдет" было поражено прямым попаданием российской ракеты, было сделано даже в ООН. А в сообществе Molfar идентифицировали 95 российских военных, причастных к обстрелу "Охматдета".

Однако Россия продолжает цинично врать, что, мол, разрушения больницы повлекли за собой "антиракеты" украинского ПВО. Такие заявления делал, в частности, представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, эту же ложь и обвинения в адрес Украины повторил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза ООН 9 июля.