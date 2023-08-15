На место выезжали две бригады медиков: всплыли подробности бойни в Урзуфе под Мариуполем, которую устроили оккупанты

Во временно оккупированном Урзуфе под Мариуполем 12 августа российские оккупанты устроили перестрелку между собой. В бойне в одном из ночных клубов населенного пункта участвовали пьяные уголовники, завербованные в воинскую часть, дислоцирующуюся в Чечне и военный полицейский из Дагестана, находившийся в не менее неадекватном состоянии.

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По итогу двое участников конфликта были "денацифицированы", есть также пострадавшие среди гражданских. Об этом сообщает российский паблик ВЧК-ОГПУ.

Бойню, устроенную российскими оккупантами в Урзуфе, в паблике назвали "одним из самых засекреченных инцидентов в российской армии. "Спусковым крючком" для ее начала стал конфликт между оккупантами, который благодаря горячительным напиткам превратился в настоящее побоище.

"Как оказалось, там с оружием сошлись пьяные уголовники минобороны, приписанные к воинской части, базирующейся в Чечне, с не менее пьяным военным полицейским. Последний уложил зеков, потом начал палить по всему подряд, а заодно дал бой и другим военным полицейским", – описали суть происходившего авторы канала.

По данным ВЧК ОГПУ, перестрелку оккупанты устроили под утром 12 августа возле клуба "Майями". Там отдыхали оккупанты российской воинской части 71718 (место дислокации – Шали, Чечня), преимущественно заключенные, завербованные российским минобороны. По их словам, они "сидели в лесу четыре месяца и получили возможность отдохнуть".

"Рядом друг с другом сидели две кампании. Первые – уроженцы южных регионов. Вторые – сослуживцы из роты, прикреплённой к "Ахмату". По показаниям, последние выпили бутылку виски на троих. Под закрытие заведения (ближе к 4 часам утра) между гостями в форме – 25-летним судимым за кражу жителем Калининградской области Сергеем Алихановым и 30-летним уроженцем Дагестана, военным полицейским (ранее в/ч 63354, Буйнакск) Садрутдином Акаевым случился конфликт. В схватке более убедительными были зеки. Но это был не конец конфликта", – пишет паблик.

Пик конфликта, когда пьяные разборки оккупантов переросли в настоящую бойню, случился уже на улице. Тогда Акаев пустил в ход весомый "аргумент": открыл по обидчикам огонь из АК-74. Алиханов, с которым оккупант конфликтовал внутри заведения, был убит на месте.

"За Сергея попытался вступиться боец из его роты, земляк и также судимый за кражи 26-летний Владимир Евсеенко. Он хотел выбить автомат ногой, но был ранен в бедро, голень и руку", – сообщает ВЧК-ОГПУ.

После этого оккупант Акаев пошел вразнос и "продолжил вести беспорядочную стрельбу по всему, что видел".

Усмирить пьяного стрелка попытались представители российской военной полиции из части 71718 ВС РФ, он открыл огонь по ним.

В итоге оккупанты ликвидировали Акаева.

"На место происшествия выезжали две бригады медиков, которые констатировали смерти двух мужчин и одного раненного в состоянии алкогольного опьянения доставили в местную больницу. Поскольку случившееся сразу засекретили, выяснить число пострадавших среди гражданского населения довольно сложно. На данный момент ВЧК-ОГПУ с достоверностью знает, что, как минимум одной девушке делалась перевязка и оказывалась медицинская помощь", – пишет паблик.

Напомним, ранее появилась информация, что в ходе бойни, которую устроили российские оккупанты во временно захваченном Урзуфе, были убиты семь гражданских.

По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, среди убитых захватчиками мирных жителей – двое девочек-подростков, четыре парня и женщина.