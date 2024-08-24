'На мирные переговоры надежды нет': воины 24-й бригады выразили свое мнение по поводу Курской операции ВСУ

Защитники Часова Яра в Донецкой области высказались о возможности переговоров Украины и РФ и об операции наших Сил обороны в Курской области. На успех мирного диалога с агрессором, говорят бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, надежды нет.

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Об этом защитники города сказали в новом видео проекта "Український свідок" (Ukrainian Witness). В частности, своим мнением по поводу переговоров поделился разведчик 1-го стрелкового батальона с позывным "Беларус".

"На переговоры надежды нет. Не факт, что они завершатся в нашу пользу. Да и с кем договариваться? Это то же самое, что к тебе придет сосед и скажет – я заберу твоего поросенка, зарежу и съем. Лучше я ему морду разобью, – сказал он.

Что же касается новостей с Курщины, то наши защитники обрадовались, когда услышали об украинском наступлении.

"Это прорыв для нашей страны. Наши побратимы, которые сейчас находятся в плену, будут иметь надежду на обмен. Это очень поднимает боевой дух! Более того, это показывает нашим западным партнерам, что мы не просто так здесь сидим. Мы работаем", – сказал "Беларус".

Тем временем в городе Часов Яр ситуация остается напряженной, но контролируемой, рассказал заместитель командира 1-го стрелкового батальона 24-й ОМБр, боец с позывным "Бодя".

"Россияне штурмуют, потом жалуются, чтобы их вывезли, потому что у них много "трехсотых" (раненых). Так выглядит стандартный день в Часовом Яре", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW говорят, что для руководства страны-агрессора РФ важнее продолжать наступать в Донецкой области. Ожидается, что они и дальше будут концентрироваться на Донетчине вместо того, чтобы остановить вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область России.

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