На некоторых участках – в три раза: в ВСУ рассказали об успехах и преимуществах на фронте

Отражать полномасштабную агрессию России украинские воины начинали при пятикратном преимуществе врага в артиллерии. За почти три года войны это преимущество значительно уменьшилось.

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На некоторых участках фронта оно было практически нивелирована, а местами соотношение сил достигает 3:1 в пользу артиллеристов Сил обороны. Такое заявление сделал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин в эфире телемарафона.

В начале полномасштабного вторжения у России было пятикратное преимущество в артиллерии по сравнению с украинским войском. За прошедшее с тех пор время, заверил Волошин, ситуация изменилась, и местами – в пользу украинских воинов.

"Если в начале войны соотношение было 5:1 в пользу России, то теперь на определенных участках фронта украинская артиллерия преобладает с коэффициентом 1,5:1 или даже 3:1", – отметил спикер ОСУВ "Хортица".

Следует также учесть разницу в подходах к боевой работе у украинских артиллеристов и у российских захватчиков.

По словам Волошина, украинская артиллерия сосредотачивается на точечных ударах по определенным целям, в то время как россияне часто ведут обстрелы по большим квадратам, что снижает эффективность огня.

И, утрачивая преимущество в артиллерии, Россия пытается исправить ситуацию, используя авиацию.

Напомним, ранее в DeepState заявили, что армия России захватила новые населенные пункты в Донецкой области. Под контроль врага перешли несколько сел на Покровском и Кураховском направлениях. Также враг продвинулся рядом с населенными пунктами на этих, а также на Времьевском направлении.