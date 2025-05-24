На Новопавловском направлении оккупанты прибегли к массированным штурмам с бронетехникой: за сутки Силы обороны отбили 30 атак

В течение суток военные российской оккупационной армии осуществили интенсивные штурмовые действия с привлечением бронетехники на Новопавловском направлении. В частности, увеличилось количество обстрелов из артиллерии по позициям украинских защитников.

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Об этом в субботу, 24 мая, сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин. Он добавил, что оккупанты также наносят бомбовые удары по прилегающим к линии боевого соприкосновения населенным пунктам.

"Всего за сутки на Новопавловском направлении Силы обороны отбили 30 атак на позиции наших войск вблизи Новополя, Богатыря, Вильного поля и Зеленого Поля. В частности, только на Новоселку враг совершил 11 безуспешных атак, привлекая танки и бронетехнику", – говорится в сообщении.

Относительно других направлений, военный отметил, что на Гуляйпольском – враг наносит интенсивные авиаудары по ряду населенных пунктов, в частности по Зализнычному.

На Ореховском направлении украинским защитникам удалось отбить пять атак противника в районах Степного и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении российские войска осуществляют перегруппировку, проводят логистические, эвакуационные и разведывательные мероприятия с целью продолжения наступления на островную зону Днепра.

"За минувшие сутки враг дважды безрезультатно атаковал наши позиции в районе Антоновских мостов", – рассказал Волошин.

Напомним, военнослужащие РФ на Покровском направлении пытаются найти лазейки в обороне украинских бойцов, оккупанты идут на штурмы пешком или передвигаются на мотоциклах. Со своей стороны Силы обороны Украины сдерживают наступление вражеских войск в этом регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно анализу ISW, ВСУ в последние дни продвинулись на передовой в районе города Торецк Донецкой области. При этом оккупанты давили на украинские позиции на Торецком и Новопавловском направлениях.

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