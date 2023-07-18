На обломке двигателя 'шахеда', который атаковал Николаев, заметили надпись 'Сделано в Ирландии': что это значит

На осколке двигателя "Шахеда", который в ночь на 18 июля атаковал Николаев, заметили надпись "Сделано в Ирландии" (англ. Made in Ireland). Предположительно, запчасти попали в руки производителей дронов-камикадзе контрабандным путем.

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Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Николаевский Ванек". Отмечается, что в областном центре вследствие ночной атаки есть прилеты.

"Осколок движка мопеда, который сегодня прилетел в Николаеве. Скорее всего это непрямая поставка. Но цепочку, каким образом такие комплектующие попадают к ним, не знает никто. А надо знать, если вы, уважаемые партнеры, действительно хотите это контролировать", – говорится в публикации.

По словам автора канала, пресечение контрабанды запчастей лишит агрессора ракет, дронов-камикадзе и дальнобойного оружия, что позволит закончить войну гораздо быстрее.

"Понятно, что легче сказать, чем сделать, потому что существуют "третие", "шестые", "девятые" руки. Но и просто оставить это так и делать вид мол ничего не происходит – это тоже не ок. Поэтому работы в этом непочатый край", – отметил "Николаевский Ванек".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Оккупанты в ночь 18 июля атаковали юг Украины крылатыми ракетами и дронами-камикадзе.

– На подлете к Одессе сбили все 6 "Калибров", из-за падения обломков есть повреждения и пострадавший. В Николаеве атака БПЛА привела к пожару на объекте промышленности.

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