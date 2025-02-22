На оккупированной части Луганщины школьным охранникам разрешили обыскивать детей: говорят о 'мерах безопасности'

На оккупированных территориях Луганской области школьным охранникам разрешили обыскивать детей. Теперь у несовершеннолетних могут проверять даже одежду и личные вещи.

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В свою очередь родители школьников возмутились и обратились к оккупационной власти с требованием прекратить такие проверки. Об этом в Telegram сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях "Жовта стрічка".

В ответ на жалобы родителей оккупанты заявили, что детей будут обыскивать в связи с "необходимыми мерами предосторожности". При этом в некоторых школах охранники ведут себя нейтрально, но там, где работают приезжие из России или оккупанты, прошедшие фронт, ситуация хуже.

Активисты отмечают, что постоянные проверки, запугивание и страх наказания усугубляют и без того тяжелое ментальное состояние детей на временно оккупированных территориях.

"Россияне превращают школы на ВОТ в зоны контроля и репрессий, приучая детей к тому, что их можно обыскивать без объяснений. Отдельные чиновники так называемой "ЛНР" обосновывают это "федеральной политикой предотвращения курения", но почему-то на территории России охранникам трогать школьников запрещено", – говорится в сообщении.

Напомним, российские захватчики продолжают навязывать кремлевскую пропаганду детям на временно оккупированных территориях Украины. В Скадовске Херсонской области россияне заставляют детей воспринимать агрессию как норму.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированной части Херсонской области россияне продолжают внедрять свои агрессивные методы, направленные на милитаризацию местного населения. Последней их инициативой стало открытие в школах "военных классов".

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