На оккупированной Херсонщине родителей школьников заставляют сдавать деньги на нужды армии Путина: всплыли подробности

На временно оккупированной части Херсонской области родителей школьников заставляют сдавать деньги на нужды российской армии. Отказаться от участия в таких сборах фактически невозможно, ведь работники школ угрожают проверками.

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Об этом сообщили активисты движения "ОТПОР" из оккупированного Геническа. По их информации, на родителей давят администрации школ, которые подчиняются оккупационному Министерству образования Херсонской области.

Как утверждают активисты, родителей на школьных собраниях призывают сдавать определенные суммы денег в рамках так называемой "волонтерской деятельности". Речь идет о сборе средств на нужды российских военных подразделений. Схема работает одинаково в разных школах.

Активисты сообщают, что тем, кто отказывается сдавать средства, открыто угрожают проверками выполнения родительских обязанностей. Кроме того, родителей могут проверять на статус так называемого "ждуна", то есть сторонника Украины.

По информации движения, такие случаи фиксируются, в частности, в Генической школе №1 и Генической школе №2. Оба учебных заведения прямо подчиняются Министерству образования и науки Херсонской области, созданного оккупационными властями.

Напомним, российские оккупанты продолжают превращать детские лагеря на временно оккупированных территориях Украины в инструмент поддержки собственной армии. Там для украинских детей устраивают пропагандистские акции, на которых юных украинцев заставляют участвовать в обеспечении российских подразделений, воюющих против Украины.

Также OBOZ.UA сообщал, студенты на временно оккупированных территориях Украины и в российских вузах сообщают о давлении во время подготовки к летней сессии. Администрации учебных заведений используют угрозу неудовлетворительных оценок и отчисления как инструмент для склонения молодежи к заключению контрактов с Министерством обороны РФ.

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