На оккупированной Луганщине ударные дроны поразили склад БК: была мощная детонация. Видео

В ночь на 12 сентября во временно оккупированной части Луганской области прогремели серии громких взрывов. По предварительным данным, украинские ударные дроны поразили склад боеприпасов российских войск.

Атака привела к масштабной детонации. Об этом сообщают в соцсетях.

Детали атаки

Местные источники и Telegram-каналы сообщают о мощных взрывах и ярких вспышках, которые были видны за несколько километров от места поражения. В районе детонации продолжали взрываться боеприпасы, что свидетельствует о значительных запасах сохраненного БК.

Речь идет об одном из крупных складов, где оккупанты накапливали снаряды для артиллерии и ракетных систем.

Последствия поражения еще уточняются, однако известно, что взрывы были очень мощными. Пожар на складе продолжался длительное время, а детонация происходила волнами.

Что предшествовало

В ночь на 12 сентября беспилотники атаковали нефтеналивной порт "Приморск" в Ленинградской области. Это один из крупнейших объектов российской нефтелогистики, через который осуществляется значительная часть экспорта нефти.

Поздно вечером 11 сентября в пабликах страны-агрессора и на временно оккупированных украинских территориях началась настоящая паника из-за атаки рекордного количества украинских ударных дронов. Под атакой были оккупированы части Донбасса, а также Ростовская и Брянская области и дальше – Смоленская, Тверская, Псковская, Воронежская и Ленинградская область включительно. Россияне считают, что украинцы запустили более 100 беспилотников. В результате атак возникли пожары. Отдельно россияне ждут "польский ответ" за атаку дронами позапрошлыми сутками.

Как сообщал OBOZ.UA из собственных источников в Главном управлении разведки, в результате взрывов в российской Пензе были поражены магистральный нефтепровод и региональный газопровод. Оба обеспечивали деятельность военных объектов страны-агрессора, задействованных в войне против Украины.

В течение августа было поражено 60 целей в РФ, всего украинские дроны атаковали более 67 тысяч объектов врага. В то же время Силы обороны вернули контроль над территорией в 58 квадратных километров.

