На оккупированных территориях россияне завершают подготовку к 'призову' украинских подростков – ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины у России есть планы призвать на службу в армию подростков. Формирование списков уже заканчивается.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС). Как обычно, страна-агрессор игнорирует международное право.

Отмечается, что такие призывные документы подростков россияне уже собрали на оккупированных районах юга Украины. Кроме того, захватчики готовятся забирать в армию молодых людей, проживающих в восточных регионах и Крыму.

"Рекрутинг жителей захваченных территорий является нарушением международного права. И РФ его в очередной раз игнорирует", – передают в Центре.

Сейчас оккупанты обещают, что "срочники" якобы не будут направлены на службу, однако практика совсем другое - подростков потом вербуют заключать контракт с росармией, и уже в качестве вроде бы "добровольцев" бросают на фронт.

"Особое внимание вербовке враг уделяет тем, кто имеет какие-либо долги", – обращают внимание в ЦНС.

В ЦНС отмечают, что служба в армии страны-агрессора – это путь в никуда.

"Саботируйте призыв, и помните, что российское правосудие является фиктивным, как и любые договоры заключены в РФ, поэтому их действие не распространяются за пределами страны-террориста", – резюмировали в организации.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики пытаются русифицировать украинских детей.

Напомним, ранее стало известно, что кафиры на захваченных территориях хотят "законодательно" запретить украинские книги. Сейчас в Москве разрабатывают соответствующую нормативную "базу" для легализации практики, реализуемой захватчиками с начала вторжения.

Также сообщалось, что в рядах войск Путина растет дезертирство, пойманных беглецов бросают в мясные штурмы.