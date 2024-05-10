На побережье Одесщины вынесло морскую мину: ее подорвали взрывотехники. Видео

В Одесской области на побережье море вынесло очередную мину. Произошло это в ночь на 9 мая.

Боеприпас не успел натворить беды: он был вовремя обнаружен и обезврежен путем контролируемого подрыва. Об этом говорится в сообщении, которое появилось в Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины, там также показали видео уничтожения морской мины.

"В ночь на 9 мая была уничтожена морская мина, которую вынесло на побережье Одесщины. Обнаруженный боеприпас был обезврежен путем контролируемого подрыва", – говорится в сообщении.

В Генштабе не рассказали, где именно была сделана опасная находка. Однако напомнили украинцам, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов к ним категорически запрещено приближаться, трогать или пытаться самостоятельно перемещать/обезвреживать.

"В случае обнаружения таких предметов – сообщите соответствующие службы", – призвали в Генштабе.

Напомним, ранее в СБУ рассказали, как модернизировали дрон Sea Baby. Теперь это беспилотное средство поражения может достать цель практически в любой точке Черного моря.

Также сообщалось, что на деоккупированной территории предотвращена кража предупредительных знаков "Мины". Их украла пожилая женщина, вероятно, чтобы использовать столбики знаков в хозяйстве – например, как предположили в ГСЧС, для подвязывания помидоров.