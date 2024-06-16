На подготовку уйдут месяцы, а не годы: Зеленский анонсировал второй Саммит мира

Второй Саммит мира состоится не через годы, а уже через несколько месяцев. Работа над подготовкой этого масштабного мероприятия уже началась.

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Следующее мероприятие, в ходе которого делегации со всех уголков мира будут искать пути к справедливому и длительному миру, президент Владимир Зеленский анонсировал в ходе итоговой пресс-конференции по случаю завершения первого саммита. Глава государства подчеркнул: в условиях жестокой войны у Украины просто нет времени на длительную работу.

"Мы в состоянии войны. У нас нет времени на длительную работу. Движение к миру означает действовать быстро. Подготовка к тому дню займет месяцы, не годы. И когда план будет готов, а каждый шаг проработан, тогда откроется путь к проведению второго Саммита мира, а значит, и к завершению войны, а также к справедливому и продолжительному миру", – сказал президент.

Напомним, 16 июня в Швейцарии проходит второй и заключительный день Саммита мира, в котором приняли участие более 100 делегаций из разных стран и международных организаций.

По итогам мероприятия было обнародовано совместное коммюнике: его подписали 80 стран, OBOZ.UA публиковал текст документа.

Также сообщалось, что аналитики американского Института изучения войны считают, что Путину удалось "сбить" Саммит в Швейцарии обманчивым заявлением о "мирных" переговорах. Ряд ультимативных требований, содержащих разоружение Украины, снятие с РФ санкций и согласие и украинской власти, и требование отдать России уже официально не только Крым, но и области, частично оккупированные РФ, в их административных границах, Путин озвучил 14 июня.