На Покровском направлении оккупанты 24 раза пытались прорвать оборону, ВСУ выстояли - Генштаб

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубь нашей территории. Силы обороны наносят врагу существенные потери и истощая силы на всей линии фронта.

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С начала суток произошло 138 боевых столкновений, больше всего из которых – на Кураховском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22.00 субботы, 19 октября.

Российские захватчики нанесли два ракетных удара (с тремя ракетами) и 57 авиационных ударов (с 97 КАБ). Кроме того, они использовали 607 дронов-камикадзе и произвели более 3000 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении враг шесть раз атаковал оборонительные позиции возле Старицы и Волчанска. Согласно имеющейся информации, потери противника на этом направлении составили 74 военнослужащих, уничтожены две единицы автомобильной техники и 25 БПЛА. Украинские военные также повредили два автомобиля оккупантов.

В Купянском направлении враг провел 16 штурмов в районах Кучеривки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой, но все атаки были успешно отбиты нашими защитниками. Захватчики также нанесли авиационный удар по Купянску.

На Лиманском направлении российские войска атаковали позиции украинских защитников десять раз, в том числе вблизи Новомихайловки, Грековки, Тернов и Серебрянки. Хотя силы обороны дали отпор, одно боеприкосновение продолжается по сей день. Под ударами вражеской авиации оказались Новоегоровка и Терны.

На Северском направлении противник не проводил активных действий, но наносил удары управляемыми авиабомбами по Северску и Резниковке, а также обстреливал позиции наших войск.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили три наступательных действия врага вблизи Андреевки, Предтечиного и Ступочек, ситуация находится под контролем.

На Торецком направлении россияне четыре раза атаковали силы обороны возле Торецка, Щербиновки и в направлении Александро-Шультино, два боестолкновения продолжаются. Оккупанты активно применяли авиацию, нанося удары по районам Торецкая и Екатериновки.

С начала суток на Покровском направлении россияне 24 раза пытались прорвать нашу оборону недалеко от населенных пунктов Миролюбовки, Луча и Селидового. Семь атак все еще продолжаются. Противник несет значительные потери: сегодня на этом направлении уничтожено 214 оккупантов, из них 97 безвозвратно. Также были уничтожены автомобиль, четыре мотоцикла и противотанковый ракетный комплекс врага.

Горячее сегодня на Кураховском направлении, где враг при поддержке авиации 50 раз атаковал наши позиции вблизи Звездного, Новодмитровки, Желаемого Второго, Горняка, Георгиевки, Максимильяновки, Антоновки и Екатериновки. Согласно уточненным данным, в данный момент длится 17 боеприкосновений.

На Времивском направлении захватчики совершили четыре наступательных действия вблизи Новоукраинки и Богоявления, но все атаки были отражены украинскими военными.

На Ореховском направлении враг пытался продвинуться вблизи Малой Токмачки, однако наши защитники успешно отразили два штурма. Оккупанты также нанесли авиационный удар по Запорожью, в результате чего пострадали гражданские жители.

На Приднепровском направлении россияне шесть раз потерпели поражение, пытаясь атаковать оборонительные рубежи украинских войск.

В Генштабе особо отметили воинов 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского за их отвагу и эффективные действия, способствующие значительным потерям противника в живой силе и технике.

Напомним, ранее в сети появилось видео, зафиксировавшее, как спецназовцы ГУР захватили штурмом и зачистили от вражеской армии деревню в Купянском районе.

Также сообщалось, что в оккупированном Луганске на дороге взорвался военный автомобиль: в нем находился российский майор.