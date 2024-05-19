На Покровском направлении оккупанты пытались штурмовать, но их вовремя заметили аэроразведчики: видео разгрома

Российская оккупационная армия не прекращает атаковать на Покровском направлении с целью захвата новых территорий. Враг активно применяет пехоту и бронетехнику.

В свою очередь украинские защитники наносят врагу потери и срывают попытки прорвать оборону. Об этом в Telegram сообщают Сухопутные войска ВСУ.

Очередные потери российским захватчикам на Покровском направлении нанесли бойцы 47-й отдельной механизированной бригады. Защитники уничтожили живую силу и бронетехнику россиян.

На этом участка фронта оккупанты пытались осуществить штурмовые действия с помощью двух БМП и танка, но их вовремя увидели аэроразведчики. Артиллеристы во взаимодействии с операторами FPV-дронов остановили наступление и уничтожили российскую технику.

Напомним, российские террористы захватили здание больницы в Волчанске Харьковской области и накапливали там штурмовые подразделения. Поэтому украинским войскам пришлось уничтожить медучреждение, чтобы нанести врагу огромные потери.

Ранее сообщалост, что Силы обороны Украины за сутки 18 мая обезвредили 236 единиц военной техники и вооружения армии РФ, в том числе сбили крылатую ракету. В боях на фронте защитники отминусовали 1210 российских оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая Силы обороны Украины не дали оккупантам захватить Часов Яр, отразив вражеский штурм. В ходе боя защитники уничтожили 20 единиц военной техники армии РФ.

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