ВСУ обезвредили 1210 оккупантов и более 200 единиц техники армии РФ за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки обезвредили 236 единиц военной техники и вооружения армии РФ, в том числе сбили крылатую ракету. В боях на фронте защитники отминусовали 1210 российских оккупантов.

С начала полномасштабной войны на украинской земле уже пало 492 290 личного состава войск агрессора. Обновленные данные о потерях врага 19 мая озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины уничтожили 48 артиллерийских систем (всего 12 687), 35 боевых бронированных машин (14 630), 16 танков (7576), три реактивных системы залпового огня (1074) и два средства противовоздушной обороны (803) оккупантов.

С неба бойцы приземлили 47 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 10 155) и сбили крылатую ракету (2204). На земле сожгли 82 единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн (17 251), две – спецтехники (2077).

Накануне сообщалось, что зенитчики 110-й ОМБр им. генерала-хорунжого Марка Безручко сбили российский Су-25 в Донецкой области. Это уже четвертый российский самолет, который с начала мая приземлили воины именно этой бригады.

Но пока штурмовик не попал в список потерь армии РФ в Украине: в Генштабе указывают, что на счету ВСУ остается 354 сбитых самолета и 326 вертолетов, а также 26 потопленных кораблей/катеров и подлодка.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая Силы обороны Украины не дали оккупантам захватить Часов Яр, отразив вражеский штурм. В ходе боя защитники уничтожили 20 единиц военной техники армии РФ.

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