На Покровском направлении самая высокая интенсивность атак врага: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

С начала суток вторника, 4 июня, на фронте в Украине произошло 42 боевых столкновения. Наивысшая интенсивность вражеских атак фиксируется на Покровском направлении.

Воины Сил обороны жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия оккупантов, уничтожают их пехоту и технику. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 13:00.

Российские обстрелы

Враг не прекращает коварных ударов артиллерией со своей территории по приграничной области Черниговской и Сумской областей, сообщили в Генштабе. С направления Елизаветовка (РФ) нанесен удар по Кондратовке, из Сухиновки (РФ) – по Екатериновке, из Кирилловки (РФ) – по Елиному.

Также войска РФ со своей территории продолжают бить КАБ по Харьковщине. В частности, враг нанес удар двумя КАБами по Вильче, говорится в сводке.

Ситуация на фронте по направлениям

На Купянском направлении с начала суток защитники Украины отбили три атаки в районе Синьковки и Ямполя. Еще два боя продолжаются вблизи Степной Новоселовки и Стельмаховки. Ситуация контролируется, заявили в Генштабе.

На Северском направлении наши защитники отразили один вражеский штурм вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении враг трижды пытался атаковать у Клищиевки и Калиновки. Обе попытки были неудачными. Еще одно сражение продолжается в районе Андреевки. Подразделения сил обороны контролируют обстановку.

На Покровском направлении 4 июня самая высокая интенсивность атак врага. Общее количество боевых действий с начала суток здесь выросло до 25. Бои продолжаются вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Прогресса, Калинового, Новопокровского. 11 атак наши воины отразили, еще 14 продолжаются. Ситуация напряженная, но контролируемая, говорится в сводке.

На Кураховском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отразили одно штурмовое действие возле Красногоровки, еще одно боестолкновение продолжается.

На Времовском направлении противник трижды атаковал у Старомайорского, Константиновки и Золотой Нивы. Успеха не было, потери позиций не допущены.

На Ореховском направлении войска врага пытались потеснить подразделения Сил обороны в районе Роботиного, потерпели неудачу и отошли.

На Приднепровском направлении, в районе плацдарма на левобережье Днепра, агрессор пытался дважды штурмовать наши позиции вблизи Крынок. Атаки отражены, ситуация контролируемая.

По остальным направлениям обстановка без особых изменений, заявили в Генштабе ВСУ.