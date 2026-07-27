На Покровском направлении ситуация наиболее напряженная: подробности боевых действий и карта фронта

Ситуация на фронте остается напряженной, российские войска продолжают активные штурмовые действия сразу по нескольким направлениям. С начала суток зафиксированы десятки боевых столкновений вдоль всей линии фронта.

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Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении. Об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба Вооружённых сил Украины по состоянию на 16:00 27 июля 2026 года.

Покровское направление

Самым горячим участком фронта остается Покровское направление. С начала суток оккупанты 15 раз пытались вытеснить украинских военных с занимаемых позиций.

Бои продолжаются в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, а также в направлениях Шевченко, Нового Донбасса и Сергиевки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

Главные истории дня

Константиновское направление

Украинские защитники отразили 13 атак противника в районах Константиновки, Ильиновки и в направлениях Степановки, Торецкого, Вольного и Нового Шахового. Часть боев на данный момент продолжается.

Славянское и Лиманское направления

На Славянском направлении Силы обороны отразили восемь атак в районах Кривой Луки, Закитного, Разниковки и в направлении Рай-Александровки. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Лиманском направлении украинские военные остановили семь попыток врага продвинуться в районах Дробишевого, Озерного и Новоселовки. Там также продолжается один бой.

Северо-Слобожанское и Южно-Слобожанское направления

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 37 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в частности дважды применил реактивные системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты четыре раза пытались прорвать оборону в районах Казачьей Лопани, Петро-Ивановки, Анискино и Ивашкино. Одно боевое столкновение продолжается.

Другие направления

На Купянском направлении продолжается одна атака противника в сторону Богуславки. На Краматорском направлении украинские военные отразили одну попытку наступления вблизи Малиновки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили три атаки противника в направлениях Воздвижевки, Цветкового и Чаривного.

В то же время на Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий противника не зафиксировано.

Обстрелы приграничных районов

Российские войска продолжают обстреливать приграничные районы. В Сумской области под обстрелом оказались Потаповка, Товстодубовое, Коренок, Сопич, Фотовиж, Рогизно, Горки, Бачевск, Безсаловка, Волфино, Тополя и Бруски.

В целом украинские силы продолжают сдерживать противника и изматывать его по всей линии боевого столкновения и в тылу.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении враг готовит штурмы на квадроциклах и мотоциклах.

Для этих штурмов оккупанты активно ведут аэроразведку и пытаются разминировать маршруты, чтобы обеспечить продвижение.

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