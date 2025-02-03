На Покровском направлении уничтожено более 350 оккупантов: в Генштабе рассказали, что происходит на 'нуле'

Украинские военные мужественно продолжают сдерживать натиск врага. Ситуация на Покровском направлении остается самой тяжелой. Только с начала суток там было уничтожено более 350 кафиров.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22.00 2 февраля. Отмечается, что ситуация на "нуле" остается тяжелой, но контролируемой. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения русскими захватчиками планов пришествия и истощения их боевого потенциала.

В частности, в Генштабе отметили украинских воинов 65-й отдельной механизированной бригады, 34-й отдельной бригады береговой обороны, 100-й отдельной механизированной бригады, 59-й отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка, которые устойчиво сдерживают нашествие перевеса.

В свою очередь, с начала суток произошло 93 боевых столкновения. Противник нанес три ракетных и 36 авиационных ударов, использовав три ракеты и 62 управляемые бомбы, 992 удара дронами-камикадзе, совершил почти 4500 обстрелов позиций наших войск.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении наши войска отразили две атаки противника в районе населенного пункта Гатище.

Враг 18 раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении, в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Степная Новоселовка, Богуславка, Загрызовое, Лозовая, три боестолкновения еще продолжаются.

На Лиманском направлении за день российские войска восемь раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Новоегоровки, Новолюбовки, Макеевки, Ямполевки и Серебрянки.

На Северском направлении подразделения Сил обороны отразили две атаки вражеских войск недалеко от Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении наши войска отражали две атаки противника в районах населенных пунктов Предтечино и Часов Яр, одна атака еще не завершена.

На Торецком направлении оккупанты сегодня восемь раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Торецкая и Крымского.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 39 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов – в районах Зеленого Поля, Тарасовки, Успеновки, Елизаветы, Водяного Второго, Миролюбовки, Луча, Котляровки, Алексеевки, Дачного и Улаклева, два боестолкновения еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 156 и ранили 195 окупантов на данном направлении. Уничтожили один танк, две самоходные артиллерийские установки, 16 единиц автомобильной техники, две радиолокационные станции, один мотоцикл, также нанесли повреждения РСЗО БМ-21 "Град", миномет и два орудия окупантов.

На Новопавловском направлении захватчики совершили одну атаку позиций украинских войск, противник пытался продвинуться в направлении Константинополя.

На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиаудару в районе Новополя.

На Ореховском направлении произошло одно боеприкосновение в районе Каменского.

В Приднепровском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили, однако нанесли авиаудара по району Херсона.

Силы обороны Украины продолжают вести операцию на Курском направлении. Сегодня украинские воины отражали 12 атак захватнической армии на этом направлении, в настоящее время пять боестолкновений продолжается, кроме того, авиация врага нанесла по собственной территории 16 авиаударов, сбросив при этом 21 КАБ, также враг совершил 363 обстрела населенных пунктов и позиций (в том числе 2 – из РСЗО).

В других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Ранее украинские защитники показали ликвидацию очередной партии кафиров. Неудачная попытка солдат армии РФ улучшить свое тактическое положение окончилась поражением.

Напомним, что Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали и ранили в боевых столкновениях около 1320 российских оккупантов. Также были уничтожены 247 единиц военной техники и вооружение врага. В целом потери России в полномасштабной войне против Украины составляют 840 360 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, военное командование РФ отправляет на штурмы украинских позиций раненых солдат. Больше, часто на боевые задачи идут оккупанты на костылях и с заживающими ранами.

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