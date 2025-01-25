На Покровском направлении увеличилось количество штурмовых действий врага: Цехоцкий рассказал о ситуации. Карта

Российская оккупационная армия увеличила количество штурмовых действий на Покровском направлении. В частности, противник усилил обстрелы Покровска и Мирнограда.

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Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Сергей Цехоцкий, передает "Киев24". Он подчеркнул, что россияне пытаются уничтожить все, к чему могут достать.

"Ситуация действительно очень горячая, количество штурмовых действий со стороны противника только увеличивается. Если их в среднем было где-то 60 в сутки, то за минувшие сутки цифра достигла уже 88 попыток врага прорвать оборону. Враг уничтожает все, до чего дотягивается. Сейчас активно начал обстреливать Покровск и Мирноград", – рассказал Цехоцкий.

По словам украинского офицера, целью российских обстрелов является деморализация нашего личного состава и остающихся там гражданских.

Напомним, по информации главы Покровской городской военной администрации. По состоянию на 21 января, российские диверсионно-разведывательные группы не заходили на территорию Покровска. Районный центр контролируется украинскими силами.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 января, армия России нанесла удар по городу Покровск Донецкой области. В результате атаки в центре города выгорели квартиры, а на улице лежат обломки.

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