На Покровском направлении враг совершает более трети всех атак – Генштаб

В течение этих суток оккупанты сосредоточили наибольшее количество боевых столкновений на Покровском направлении. Там произошло уже 34 вражеских атаки, что составляет более трети всех зафиксированных атак.

Видео дня

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей оперативной сводке по состоянию на 16:00 20 августа. Общее количество вражеских атак сегодня составляет 87.

Приграничные районы Сумщины продолжают подвергаться российским артиллерийским обстрелам. В частности, под обстрелы попали населенные пункты Бачивск, Михайловское, Рясное и Покровка, а также дважды враг ударил из РСЗО по Славгороду.

В Харьковском направлении российские войска шесть раз пытались штурмовать позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев. В Волчанске сейчас продолжаются два боевых столкновения.

На Купянском направлении враг совершил шесть атак, которые украинские защитники отбили вблизи Петропавловки и в направлении Лозовой и Новоосинового. Одно столкновение продолжается.

На Лиманском направлении вражеские подразделения при поддержке авиации продолжают атаки в районах Макеевки, Новосадового, Грековки и Дибровы. С начала суток украинские защитники уже отразили девять вражеских атак на этом направлении, ситуация остается под контролем.

Бои продолжаются и на Северском направлении, где противник атакует вблизи Верхнекаменского, Выемки и Переездного. Оккупанты четырежды пытались прорвать нашу оборону и сбросили семь авиабомб на Серебрянку и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия вблизи Ивановского и Клищиевки, а также нанесли удары неуправляемыми авиаракетами по району Григорьевки и Часова Яра.

На Торецком направлении зафиксировано 14 вражеских атак. Враг атакует возле Нью-Йорка, Нелиповки, Торецкого и Железного. Наши защитники достойно противостоят, завершив 13 боестолкновений, еще один бой продолжается. Агрессор нанес авиаудары по Дружбе неуправляемыми ракетами, а по Торецку и Нелиповке — одиннадцатью управляемыми авиабомбами.

Наибольшее количество боевых столкновений зафиксировано на Покровском направлении. С начала суток оккупанты предприняли 34 попытки вытеснить наших защитников с занятых позиций в районах Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Скучного и атаковали в направлении Зеленого Поля. Силы обороны, сдерживая вражеский напор, отразили уже 24 атаки противника, еще десять боестолкновений продолжаются.

На Кураховском направлении захватчики семь раз атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться вблизи Константиновки, Красногоровки и Карловки.

На Времивском направлении враг совершил одну неудачную атаку на позиции украинских войск.

На Ореховском направлении под ударами управляемых авиабомб оказались Новояковловка и Новопавловка, а Новоандреевка и Лобково были обстреляны неуправляемыми авиаракетами. В то же время вражеские подразделения пытались продвинуться в направлении Новоданиловки, но безуспешно.

На Приднепровском направлении наши защитники отразили две атаки оккупантов.

Ранее сообщалось, что в районе Липцев в Харьковской области россияне впервые за почти два месяца устроили массированный штурм с применением бронетехники. По замыслу врага, бронемашины и танки должны были доставить на "ноль" штурмовую пехоту и отойти.

Как сообщал OBOZ.UA, всего накануне, 19 августа, по данным Генштаба, на линии фронта украинские воины отминусовали 1330 оккупантов и 26 ББМ. Также украинские воины обезвредили пять танков, 52 артиллерийских системы, одну РСЗО5, средство ПВО, 55 БпЛА оперативно-тактического уровня, ракету, 95 автомобилей и 22 единицы специальной техники оккупантов.