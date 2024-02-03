На Полтавщине во время очередной атаки РФ было повреждено заполненное зернохранилище

Вследствие российской атаки в пятницу, 2 февраля на Полтавщине было повреждено заполненное зернохранилище. Часть урожая, который там хранился, потеряна.

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Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин. Он также опубликовал фото последствий повреждения хранилища с зерном.

По словам главы ОВА, враг своими действиями постоянно угрожает продовольственной безопасности Украины.

"Вчера в результате очередной атаки на Полтавщине было повреждено заполненное зернохранилище. Часть хранившегося урожая потеряна", – написал Пронин в официальном Telegram-канале.

Он добавил, что специалисты ОВА помогут владельцам поврежденного объекта правильно оформить документы на возмещение ущерба.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь со 2 на 3 февраля РФ атаковала Украину 14 "Шахедами" и двумя управляемыми ракетами Х-59. Силы ПВО уничтожили девять БПЛА.

– Вражеские ракеты прилетели в Миргородский район Полтавщины, сообщалось о прилетах но, к счастью, без пострадавших. Тревога в области длилась с 21:55 по 22:14.

– Попадания были и на Днепропетровщине, там вспыхнуло два пожара. Без света остались около 15 тыс. человек. Также обесточены две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 тыс. абонентов.

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