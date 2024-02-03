На Полтавщине во время очередной атаки РФ было повреждено заполненное зернохранилище
Вследствие российской атаки в пятницу, 2 февраля на Полтавщине было повреждено заполненное зернохранилище. Часть урожая, который там хранился, потеряна.
Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин. Он также опубликовал фото последствий повреждения хранилища с зерном.
По словам главы ОВА, враг своими действиями постоянно угрожает продовольственной безопасности Украины.
"Вчера в результате очередной атаки на Полтавщине было повреждено заполненное зернохранилище. Часть хранившегося урожая потеряна", – написал Пронин в официальном Telegram-канале.
Он добавил, что специалисты ОВА помогут владельцам поврежденного объекта правильно оформить документы на возмещение ущерба.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В ночь со 2 на 3 февраля РФ атаковала Украину 14 "Шахедами" и двумя управляемыми ракетами Х-59. Силы ПВО уничтожили девять БПЛА.
– Вражеские ракеты прилетели в Миргородский район Полтавщины, сообщалось о прилетах но, к счастью, без пострадавших. Тревога в области длилась с 21:55 по 22:14.
– Попадания были и на Днепропетровщине, там вспыхнуло два пожара. Без света остались около 15 тыс. человек. Также обесточены две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 тыс. абонентов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!