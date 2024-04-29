На расстояние 150-200 км к границе с Сумщиной прибыли четыре батальона чеченцев: есть ли угроза для Украины

На расстоянии 150-200 километров от границы с Сумской областью появились четыре батальона чеченцев, завезенных из РФ. Вооруженные силы Украины готовы дать им отпор.

Об этом сообщил в прямом эфире КИЕВ24 Владимир Бицак, командир 3-й роты 8-го ДФТГ и заместитель председателя Сумского районного совета. В последнее время российские оккупационные войска постоянно обстреливают приграничье Сумщины.

"Я успокою жителей города Сумы, что ВСУ на месте, добровольческие формирования на месте, натренированные, ждут этих "лайнометов". Еще есть предварительная информация, что на расстоянии 150-200 км прибыло четыре батальона чеченцев", – сказал он.

Бицак отметил, что, вероятно, это лишь демонстрация "силы", возможно, с целью проведения разведывательных операций у границы.

Мы же знаем за предыдущие два года войны, что они только умеют воевать с телефонами. Я считаю, что это будет "попонтоваться". Где-то подъехать к границе, фото сделать. Максимум – меры ДРГ", – объяснил он.

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко рассказал, что захват Харькова является сакральной целью страны-оккупанта России уже десять лет. Реализовать ее агрессор не сможет – не хватит сил и средств, хотя он будет продолжать давление на город ударами и с помощью ИПСО, поэтому требует дополнительной защиты.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в настоящее время угрозы наступления войск России на Киев нет. По его словам, никаких изменений в ситуации на севере не наблюдается.

Напомним, в этом же интервью Буданов предупредил, что Украину в мае-июне предстоит тяжелая ситуация, причем не только на линии столкновения. По его словам, РФ будет использовать комплексный подход в попытке добиться своих целей.

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