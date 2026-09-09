На российских БПЛА "Молния" обнаруживают цифровую систему передачи видео: "Флеш" объяснил, какие проблемы это может создать в будущем. Фото

На российских беспилотниках "Молния" всё чаще обнаруживают цифровые системы передачи видео. В будущем переход российских БПЛА с аналогового на цифровое видео может сделать часть существующих систем обнаружения неэффективными.

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Об этом сообщил советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он отметил, что украинским специалистам уже сейчас следует готовить системы перехвата к обнаружению цифрового видеосигнала, даже если получить само изображение из него они не смогут.

Цифровое видео может заменить аналоговое

Бескрестнов обратил внимание на то, что на "Молниях" всё чаще встречается цифровая система передачи видео. По его мнению, следует готовиться к сценарию, при котором цифровая передача полностью или преимущественно заменит аналоговую, прежде всего на беспилотниках авиационного типа.

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Это может создать проблему для существующих систем обнаружения. В частности, портативные детекторы и стационарные пункты приема аналогового видео могут утратить эффективность, если дроны массово перейдут на цифровой формат.

"Нужно быть готовыми к тому, что цифровое видео когда-нибудь полностью заменит аналоговое, в первую очередь на крыльях, и все портативные детекторы и стационарные пункты приема аналогового видео станут неэффективными", — отметил Бескрестнов.

"Изображение мы не увидим, но пеленг определим"

По словам "Флеша", решать эту проблему нужно уже сейчас – в частности, предусмотреть в системах перехвата функцию обнаружения цифрового видеосигнала.

Речь идет не обязательно о возможности получать изображение с беспилотника. Даже само обнаружение наличия цифрового видеосигнала и определение его пеленга может дать оператору важную информацию о потенциальной угрозе.

"Изображение мы не увидим, но наличие заметим, пеленг определим – предупредим пользователя об угрозе", –пояснил Бескрестнов.

Таким образом, переход российских БПЛА на цифровую передачу видео может стать отдельным технологическим вызовом для украинских систем обнаружения и противодействия беспилотникам.

Как сообщал OBOZ.UA, военные РФ начали применять дроны "Молния" на частотах, которые не улавливают детекторы. "Флеш" обратился к военным подразделениям с призывом учитывать новые особенности работы российских беспилотников и не полагаться исключительно на показания детекторов.

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