На севере и в центре Украины воздушная тревога: угроза применения ракет

На севере, в центре и части южных регионов Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза ракетных ударов.

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Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Там предостерегли о возможных пусках "Калибров".

Тревога начала распространяться по Украине с юга: в 16:50 об угрозе ракетных ударов предупредили жителей Херсонской и Николаевской областей.

Уже через пять минут, в 16:55, в ВС ВСУ объявили о воздушной тревоге в северных и центральных регионах страны.

"Вероятно пуски "Калибров", – предупредили в Воздушных силах.

В 17:12 защитники украинского неба призвали особенно внимательно отнестись к тревоге жителей Кировоградской области.

"Скоростные воздушные цели (вероятно крылатые ракеты) из Николаевской в направлении Кировоградской области!" – отмечено в сообщении.

Тем временем в Telegram-канале "Николаевский Ванек" сообщается о пролете ракет через левобережье Херсонщины.

"Пролёт ракет через левый берег Херсонской области. Напоминаю – тревогу игнорировать нельзя. Ракеты летят очень низко. Угроза по ракетам: Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Черкасская области", – отмечено в сообщении.

По состоянию на 17.20 "покраснели" также Запорожская и Донецкая области.

В 17:38 глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил о ракетной угрозе в северном направлении.

"Движение крылатых ракет с юга в северном направлении. Вероятно, "Калибры". Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", – говорится в сообщении.

Между тем, на юге начались отбои воздушных тревог.

В Военно-морских силах ВСУ по состоянию на 15:30 фиксировали один носитель крылатых ракет "Калибр" в Черном море (общий залп до 8 ракет), еще один, который может быть оснащен до 8 ракет, россияне вывели на боевое дежурство в Азовском море.

В Средиземном море на боевом дежурстве находились два ракетоносителя "Калибров", общий залп – до 24 ракет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области запущенный россиянами иранский дрон-камикадзе попал в учебное заведение.

Здание школы полностью разрушено. Из-под завалов спасатели извлекли тела четырех сотрудников образовательного учреждения, включая директора школы. Еще четыре человека получили ранения.