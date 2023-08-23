В Сумской области 'Шахед' попал в учебное заведение: здание полностью разрушено

В 10:05 23 августа государство-террорист Россия нанесла удар беспилотником Shahed-136 по учебному заведению в городе Ромны на Сумщине. Здание полностью разрушено.

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Об этом сообщили в Telegram Сумской областной военной администрации. Сейчас на месте происшествия работают все службы и развернут штаб ликвидации последствий.

Напомним, также ночью российские террористы атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. Силам ПВО удалось уничтожить 9 дронов типа "Shahed-136/131", но есть также попадание по производственно-перегрузочным комплексам. На месте прилета разгорелся пожар, огонь охватил площадь 700 м2. Среди повреждений – зернохранилища.

Всего этой ночью россияне выпустили до 20 ударных дронов, из которых 11 уничтожено силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих сил обороны Украины: 9 на территории Одесщины и еще 2 – на Запорожье.

Как сообщал OBOZREVATEL, рано утром 23 августа российские террористы атаковали город Херсон управляемыми авиационными бомбами. Пострадала гражданская инфраструктура, шесть человек получили ранения. "Российские военные сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома", – сообщили в ОВА.

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