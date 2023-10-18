На севере и юге Украины воздушная тревога: есть угроза применения 'Шахедов'

Вечером в среду, 18 октября, в северных и южных регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом ударных БПЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Сейчас такая угроза есть для Сумской, Черниговской, Николаевской и Херсонской областей.

Военные информировали об угрозе применения ударных БПЛА для Днепропетровской и Запорожской областей, но тревогу там не объявляли.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 октября защитники украинского неба уничтожили шесть дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. Также была сбита российская управляемая авиационная ракета Х-59.

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