В Киеве и на северо-востоке Украины воздушная тревога: угроза применения ракет и ударных беспилотников

В Украине около 22:00 понедельника, 21 августа, прозвучал сигнал воздушной тревоги на северо-востоке. Сирены включились сначала в Сумской и Черниговской областях, позже – на Киевщине и в столице страны.

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Воздушные силы ВСУ на своем официальном Telegram-канале в 22:00 сообщили, что тревога связана с пребыванием в воздушном пространстве БПЛА неустановленного типа. Спустя две минуты военные предупредили о ракетной опасности в Сумской и Черниговской областях.

В 22:29 сирена прозвучала в Киевской области. Спустя четыре минуты Киев тоже стал красным на карте тревоги.

"Ракетная опасность, угроза применения ударных БПЛА!" – написали Воздушные Силы ВС Украины в Telegram.

Жителям регионов, где прозвучала тревога, нужно спуститься в укрытие.

Примерно в 22:50 в сети появились сообщения, что по территории Черниговщины ударил дрон-камикадзе.

В 23:06 отбой прозвучал в Киеве и Киевской области.

Как писал OBOZREVATEL:

– Утром 19 августа россияне атаковали баллистической ракетой Чернигов. Погибли семь человек. Количество пострадавших – 156. Из них 41 находится в больнице.

– По данным заместителя руководителя Офиса президента Алексея Кулебы, повреждены 66 жилых домов, 10 административных зданий, 67 транспортных средств. В частности, поврежден драматический театр, площадь, здания суда и Черниговской ОГА, магазины и другие общественные заведения.

– В СБУ предварительно установили, что для этого удара враг использовал ракету 9М727 (крылатая ракета наземного ракетного комплекса "Искандер").

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