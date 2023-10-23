На штурм не доехали: пограничники из ПТРК 'Стугна' уничтожили российскую БМП-1 вместе с оккупантами. Видео

Оккупационные войска страны-агрессора России продолжают терять на войне в Украине своих солдат вместе с военной техникой. На видео показали, удачную охоту украинских воинов на российскую БМП-1.

Технику у врага отминусовали военные из Государственной пограничной службы. Видео опубликовали в воскресенье, 22 октября, на официальном Telegram-канале ГСПУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, как пограничники из подразделения "Сталевий кордон" бьют по технике врага, после чего оккупанты попытались сбежать, но безуспешно.

Видео дня

Атака украинских войск состоялась на Сватовском направлении. Для ударов по захватчикам из России наши военнослужащие использовали ПТРК "Стугна".

Как говорится в сообщении, российские войска в это время как раз ехали на штурм, но теперь навсегда останутся гнить в украинской земле.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны уничтожили за сутки 11 танков и 29 бронемашин оккупантов на Таврическом направлении фронта – около 80% этой вражеской техники было сожжено в пределах Донетчины. За это время армия РФ потеряла там еще и почти полсотни наемников убитыми и ранеными.

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