На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 50 единиц вражеской техники: потери оккупантов считают сотнями

В Таврическом направлении Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили 11 танков и 29 боевых бронированных машин российских оккупантов. Около 80% этой техники наши воины превратили в металлолом на территории Донецкой области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Всего за день было уничтожено 50 единиц военной техники противника, среди которых:

– 11 танков;

– 29 боевых бронированных машин;

– 1 БПЛА;

– 7 единиц автомобильной и 2 – специальной техники.

Еще 27 единиц вражеской техники были повреждены. Кроме того, за сутки ВСУ поразили 4 склада с боеприпасами противника.

В течение дня на Таврическом направлении произошло 53 боевых столкновения с войсками РФ. Враг нанес 1 ракетный и 24 авиационных удара, а также произвел 685 артиллерийских обстрелов. Тем временем подразделения наших ракетных войск и артиллерии выполнили 1244 огневых заданий, отработав по оккупантам.

Видео дня

"Общие потери врага составили 496 человек. 2 оккупанта сдались в плен", – отметил Тарнавский.

Напомним, что Таврическое направление охватывает Запорожскую область и часть Донецкой, включая линию фронта до Авдеевки.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Украины успешно сдерживают врага на всех направлениях и наносят потери российским оккупантам в живой силе и технике. В течение суток, 21 октября, нашим защитникам пришлось осуществить 68 прямых боевых столкновений с захватчиками.

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