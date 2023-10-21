ВСУ успешно сдерживают врага по всем направлениям и наносят потери в живой силе и технике: произошло 68 боевых столкновений – Генштаб

Вооруженные силы Украины успешно сдерживают врага по всем направлениям и наносят урон российским оккупантам в живой силе и технике. В течение суток, 21 октября, нашим защитникам пришлось осуществить 68 прямых боевых столкновений с захватчиками.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях российские оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах. Также захватчики продолжают диверсионно-разведывательную деятельность, совершают обстрелы населенных пунктов с территории России. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Стариковое и Белополье Сумской области; Гатище, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили более 10 атак врага в районах Синковки, Ивановки Харьковской области и Надежды Луганской области. При этом артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Двуречная, Синковка, Ивановка, Кисловка, Песчаное Харьковской области.

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На Лиманском направлении Силы обороны отразили около 10 атак оккупантов в районах Белогоровки Луганской области, Серебрянского леса и Спорного Донецкой области. В то же время от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Макеевка, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районах Васюкивки и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Клищиевки и Нью-Йорка Донецкой области. Однако под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты проводили безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Степное, Тонечко, Первомайское Донецкой области. Здесь наши защитники отразили около 15 атак врага. Также противник нанес авиационных ударов неподалеку от Новобахмутовки и Новокалинового Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов, в том числе Новокалиново, Степное, Северное, Первомайское Донецкой области.

В Марьинском направлении враг пытался штурмовать в районах Марьинки, Красногоровки и Победы Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили более 20 атак оккупантов. Также противник нанес авиационный удар в Новомихайловке Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем захватчиков оказалось около 10 населенных пунктов, в частности Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили все атаки врага в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области. При этом оккупанты нанесли авиационный удар неподалеку от Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника севернее Приютного Запорожской области. Враг нанес авиационные удары возле Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, в частности, Полтавка, Малиновка, Красное, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области.

На Херсонском направлении захватчики нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Бургунка, Николаевка, Тягинка и Ивановка Херсонской области. Кроме того, вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Садовому, Станиславу Херсонской области и городу Херсону.

В то же время украинские защитники продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Также наши защитники совершают наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении.

Сил обороны наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили 5 артиллерийских средств, радиолокационную станцию, состав боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия пытается оцепить Авдеевку. Для этого враг бросает в бой огромное количество живой силы и техники. Однако украинские военнослужащие держат оборону и наносят россиянам существенные потери.

Напомним, командование российской оккупационной армии до сих пор надеется на успех на Авдеевском направлении. В течение 20 октября войска РФ продолжили наступление и имели частичный успех.