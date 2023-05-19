На Сумщине погибли три работника облэнерго: оккупанты атаковали их авто дронами. Фото

В Сумской области 19 мая российские захватчики атаковали автомобиль сотрудников "Сумыоблэнерго", которые ехали ликвидировать последствия повреждений энергетической сети региона. В результате обстрела погибли два электромонтера и водитель.

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По автомобилю облэнерго захватчики ударили с помощью БПЛА. Об очередном преступлении российских оккупантов сообщили в АО "Сумыоблэнерго" и в Офисе генерального прокурора Украины.

"С большой болью и грустью сообщаем о тяжелом для коллектива АО "СУМЫОБЛЭНЕРГО" известии. Сегодня, 19 мая, во время поиска места повреждения воздушной линии, по предварительной информации, от вражеской атаки беспилотников погибли 3 работника нашего общества. Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким погибших коллег! Светлая память героям энергетического фронта", – говорится в сообщении "Сумыоблэнерго".

В ОГПУ начали досудебное расследование по факту нарушения захватчиками законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) из-за гибели энергетиков в Сумской области.

По данным органов прокуратуры, оккупанты атаковали автомобиль "Сумыоблэнерго" около 11:45 19 мая. В нем сотрудники энергетического предприятия ехали по полевой дороге на территории Юнаковской громады Сумского района.

На месте гибели сотрудников облэнерго работают представители прокуратуры и других правоохранительных органов. Идет фиксация последствий преступления и изъятие доказательств.

Досудебное расследование проводят следователи Управления СБУ в Сумской области.

Напомним, ранее стало известно, что из-за обстрела РФ прекратила работу одна из ТЭС на востоке. Из-за повреждений магистральных линий, обеспечивавших выдачу мощности станции, она прекратила производство электроэнергии.

После обстрела в Укрэнерго заявили об уменьшении объема производства электроэнергии в Украине. Пока ее достаточно для покрытия потребностей потребителей, однако для сохранения баланса в вечерние часы энергетики призвали украинцев более экономно потреблять электроэнергию: перенести использование электроэнергии с вечерних часов (19:00 до 22:00) на утро, день или ночь.