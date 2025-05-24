Украинские воины не дают покоя россиянам на украинской земле. Пограничники из бригады "Стальной кордон" устраивают для захватчиков "жару" с помощью FPV-дронов.

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Недавно за сутки они уничтожили два блиндажа врага и укрытие, откуда оккупанты запускали беспилотники. Подробности сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"На Сумщине захватчикам снова жарко. FPV-дроны пограничников "Стальной границы" не оставляют оккупанту ни времени, ни пространства для отдыха. За одни сутки – минус два блиндажа и укрытия, откуда запускались вражеские дроны", – говорится в сообщении.

Пограничники показали моменты поражения выкопанных россиянами блиндажей. Также они продемонстрировали обнаруженное укрытие российских дроноводов, которое те обустроили в одном из заброшенных владельцами домов. После прилета украинских дронов в крыше вражеского укрытия возникла дыра.

На каком именно направлении враг понес потери, в сообщении не указано.

Напомним, в ночь на 24 мая Россию снова атаковали дроны. Под удар попали химзавод в Тульской области (там местные власти отчитались о трех раненых), а также второй день подряд – завод "Энергия" в Ельце Липецкой области РФ.

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