На Таврическом направлении ВСУ 'отминусовали' 261 оккупанта и 10 взяли в плен, – генерал Тарнавский

Украинские воины продолжают наносить урон армии страны-агрессорки России, незаконно вторгшейся на нашу землю с кровавой войной. Бойцы ВСУ ликвидируют окупантов и берут их в плен.

Только за последние сутки на Таврическом направлении ВСУ "отминусовали" 261 оккупанта и 10 взяли в плен. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Тelegram.

"На Таврическом направлении есть продвижение Сил обороны. Артиллерийские подразделения наших войск в течение суток выполнили 1198 огневых задач. За последние сутки потери врага составили 261 человек, в частности, в плен сдались 10 оккупантов", – сообщил Тарнавский.

По его словам, на этом направлении фронта 3 октября было уничтожено 20 единиц военной техники противника.

"В частности, 1 танк, 2 ББМ, 7 артиллерийских систем, 5 единиц автомобильной и 5 – специальной техники оккупантов. Также уничтожено 8 складов боеприпасов врага. Слава Украине!" – добавил Тарнавский.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тарнавский сообщил, что зима не станет преградой для продолжения контрнаступления Сил обороны Украины, поскольку украинские воины продвигаются преимущественно без техники и небольшими группами. Наибольший прорыв на фронте, по его словам, еще впереди – для дальнейшего успеха украинским силам необходимо достичь города Токмак в Запорожской области.

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