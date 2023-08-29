На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 25 единиц военной техники врага и 5 складов с боеприпасами

Воины Сил обороны Украины за последние сутки нанесли российским оккупантам больших потерь на Таврическом направлении фронта на юге страны. За день у армии врага было отминусовано 25 единиц военной техники и 50 оккупантов.

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Об этом на своем канале в Telegram вечером в понедельник, 28 августа, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. Он отметил, что успешное движение украинских военных на этом направлении продолжается.

За день артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1218 огневых задач.

Потери оккупационной армии страны-агрессора России составили 293 человека – ликвидировано было 50 оккупантов, еще 243 получили ранения разной степени тяжести.

Также были уничтожены 5 складов боеприпасов, один пункт управления и контрольно-наблюдательный пункт россиян.

Среди уничтоженной техники врага на этом участке фронта:

– один танк;

– 4 боевые машины пехоты;

– 9 артиллерийских систем и минометов;

– один ПТРК;

– один беспилотник;

– 9 единиц автомобильной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, на юге Украины ВСУ уничтожили мобильную береговую радиолокационную станцию загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью "Предел-Э" оккупантов. Стоимость этой техники РФ около 200 млн долларов.