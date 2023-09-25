На Токмацком направлении уничтожили наблюдательный пункт врага: опубликовано видео

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать технику врага. Так, наши бойцы уничтожили наблюдательный пост Российской Федерации под Токмаком Запорожской областии.

Об этом сообщается в Telegram-канале мэра Мелитополя Ивана Федорова. По его словам, украинские военные прямым попаданием снаряда GMLRS ликвидировали российский наблюдательный пункт на Токмакском направлении.

"Украинские военные "ослепили" врага", — сообщил Федоров.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинские воины продолжают уничтожать российских оккупантов на украинской земле. На Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов защитники из группы аэроразведки SOLOVEY "разобрали" вражескую укрепленную позицию вместе с российской пехотой.

– Украинские воины во время боев 23 сентября ликвидировали на фронте около 390 наемников путинской армии. Общие потери, которые РФ понесла в живой силе за время полномасштабной войны против Украины, – 275 850 оккупантов.

– Сколько военной техники ВС РФ сожгли наши защитники, читайте в статистике Генштаба ВСУ по ссылке.

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