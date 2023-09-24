ВСУ обезвредили еще 390 оккупантов и 23 артиллерийские системы врага

Украинские воины во время боев 23 сентября ликвидировали на фронте около 390 наемников путинской армии. Такой ее лишили еще 74 единицы военной техники и вооружения.

На сегодня, 578-е сутки полномасштабной войны, наибольшие потери вражеская армия РФ понесла в живой силе – 275 850 оккупантов отминусовано. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ.

Так, за прошедшие сутки к списку вражеских потерь добавилось 23 артиллерийские системы (в целом 6233), семь танков (4662), две боевые бронированные машины (8914) и одно средство противовоздушной обороны (531).

Кроме этого, обезврежен еще 21 российский беспилотник оперативно-тактического уровня (всех 4888). На земле воины сожгли 18 единиц автотехники и автоцистерн (всего 8734) и две специальной техники (914) оккупационного войска.

С начала вторжения захватчиков также лишили 789 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 20 кораблей/катеров и одной подводной лодки. Было сбито в общем 1518 вражеских крылатых ракет, 316 вертолетов и 315 самолетов.

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Напомним, что в ночь на 23 сентября воины 63-й ОМБр уничтожили большое количество захватчиков со складами БК на Лиманском направлении. А на Таврическом украинские бойцы отминусовали 224 оккупанта с 51 единицей техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Бахмутщине за сутки 22 сентября защитники ликвидировали более 200 военных и шесть складов армии РФ. Кроме того, врага лишили танка, ББМ, артиллерийской установки "Пион" и пункта управления беспилотниками.

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