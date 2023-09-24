На Таврическом направлении ВСУ обезвредили 224 оккупанта и 51 единицу вражеской техники

Вооруженные силы Украины продолжают в активном режиме выбивать российских захватчиков из нашей земли. За последние сутки на Таврическом направлении украинские защитники обезвредили 224 оккупанта и 51 единицу вражеской техники.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. Российские оккупанты за минувшие сутки 17 раз атаковали позиции наших защитников и совершили 783 обстрела, а также нанесли 1 ракетный и 17 авиаударов.

В то же время наши защитники при поддержке артиллерии выполнили 1116 огневых задач.

"За последние сутки потери врага составили 224 человека (безвозвратные – 70, раненые – 154, плен – 1). Уничтожена 51 единица военной техники противника", – отметил Тарнавский.

Он уточнил, что речь идет о 21 БпЛА, 11 ББМ, 6 танках, 5 артиллерийских системах, 4 единицах автомобильной, 2 единицах специальной техники и одном средстве ПВО.

Кроме того, было "демилитаризовано" четыре вражеских состава боеприпасов.

Видео дня

Напомним, военнослужащие Вооруженных сил Украины показали ликвидацию большого количества российских захватчиков и состава боеприпасов врага на Лиманском направлении в ночь на 23 сентября. Операцию провели наши защитники из 63-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области на Бахмутском направлении военнослужащие Сил специальных операций ВС Украины ликвидировали российскую 152-мм гаубицу "Мста-Б". Вместе с ней были уничтожены боеприпасы "Краснополь".

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