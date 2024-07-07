На войне погиб 28-летний командир отделения из Калуша. Фото

В боях за Украину погиб молодой военный Юрий Ришко из Калуша Ивано-Франковской области. Он был командиром инженерно-саперного отделения.

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Защитнику навеки осталось 28 лет. О потере известил Калушский городской совет.

Из сообщений в соцсетях известно, что Юрий Ришко был 1996 года рождения, окончил Калушский лицей №3.

В рядах Сил обороны он достойно и самоотверженно служил командиром инженерно-саперного отделения соответствующих взвода и роты одной из бригад. Имел звание старшего солдата.

В последнее время прикарпатец стоял на защите Харьковщины. Именно в одном из населенных пунктов этого региона верный воинской присяге боец погиб 4 июля 2024 года во время выполнения боевого задания.

"Выражаем соболезнование родным павшего воина. Доземный поклон, уважение и благодарность храброму Защитнику за жертвенный подвиг. Вечная память и слава Герою Юрию Ришко", – отметили в горсовете.

О дате и месте прощания с защитником громаде скажут дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 июня в боях на Бахмутском направлении фронта погиб младший сержант Петр Романюк сИвано-Франковской области. Он был водителем в 109-м батальоне 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

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