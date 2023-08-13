На войне погиб майор из президентской бригады Сухопутных войск ВСУ Юрий Цыб

На Купянском направлении 11 августа отдал жизнь за Украину майор Цыб Юрий Григорьевич. Он был начальником штаба – заместителем командира 22-го отдельного батальона специального назначения Отдельной президентской бригады Сухопутных войск ВСУ.

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О смерти нашего защитника в воскресенье, 13 августа, сообщила его дочь Жанна Пономаренко. На своей странице в Facebook она рассказала, что ее папа был участником боевых действий. При жизни его наградили медалями и именным огнестрельным оружием, которые за время независимости Украины получили около 142 человек.

Цыб погиб во время выполнения боевого задания. Более детальной информации о том, как это произошло, нет.

В 1988 году он учился в Киевском высшем общевойсковом командном училище. С первых дней полномасштабной войны Цыб был мобилизован. "Иначе он не мог", – написала дочь.

Военную службу мужчина проходил на Чернобыльском, Бахмутском и Харьковском направлениях.

"Не стало самого дорогого, доброго человека в мире. Мне не нужно сострадания, потому что от этого не станет легче никогда. Пишу это, чтобы люди помнили, благодаря кому мы все живы. Герою Слава!" – написала Пономаренко.

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