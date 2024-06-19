На Волчанском направлении пограничники уничтожили вражескую пехоту. Видео 'хлопка'

В Харьковской области украинские войска продолжают оборонительную операцию и ликвидируют военный персонал и технику противника. Так, недавно пограничники опубликовали в сети видео с уничтожением вражеской пехоты на Волчанском направлении.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Госпогранслужбы. Бойцы использовали дрон-камикадзе для удара по разрушенному зданию, где находились оккупанты.

В здании находилось по меньшей мере двое россиян. Точное количество нейтрализованных оккупантов устанавливается.

Ранее сообщалось, что на Харьковском направлении российские оккупационные войска понесут большие потери во время боев за Волчанск – речь идет о более чем 4000 уничтоженных захватчиков. Учитывая это, противник готовится перебросить туда морпехов из Тихоокеанского флота.

Видео дня

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты постоянно предпринимают попытки освободить свои подразделения, которые заблокированы на территории Агрегатного завода в Волчанске Харьковской области. Логистика вражеских солдат, оказавшихся в ловушке, ограничивается сбросами с дронов.

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