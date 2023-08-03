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На востоке и в центре Украины воздушная тревога: угроза применения ракет

Анастасия Ковалева
War
1 минута
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На востоке и в центре Украины воздушная тревога: угроза применения ракет

В четверг, 3 августа, в части областей Украины снова прозвучал сигнал воздушной тревоги. В Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Черкасской и Днепропетровской областях есть риск ракетной опасности.

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Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Украины. Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении.

На востоке и в центре Украины воздушная тревога: угроза применения ракет

Также стало известно о взрывах в Харьковской области.

"Харьков, срочно в укрытие", – написали в ВС Украины.

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