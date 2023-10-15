На востоке Украины воздушная тревога: есть угроза применения баллистических ракет

Ночью в воскресенье, 15 октября, в восточных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения российскими оккупантами баллистического вооружения.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Тревогу объявили в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – призвали военные.

После объявления тревоги в сети сообщали о взрывах на Донетчине.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 октября российские оккупанты обстреляли село Богатырь Донецкой области из реактивной системы залпового огня "Смерч". Вследствие атаки войск РФ погиб ребенок, его родственники получили ранения.

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