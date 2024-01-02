На востоке Украины воздушная тревога: враг запустил баллистические ракеты

Поздним вечером 2 января российские террористы запустили баллистические ракеты в направлении Украины. В восточных областях была объявлена воздушная тревога.

Видео дня

Одну из ракет враг направил в направлении Харькова, сообщили в Telegram Воздушных сил ВСУ. Также тревога распространилась на Днепропетровщину и Полтавщину.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в Telegram, что оккупанты наносят удары по областному центру и призвал харьковчан находиться в укрытиях.

Напомним, утром 2 января государство-террорист подняло в небо 16 бортов бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и осуществило пуски ракет по Украине, в том числе "Кинжалов". Они постоянно меняли вектор движения, но преимущественно с курсом на Киевщину. Там произошли попадания и падение обломков.

Под обстрелом также находился Харьков. В обоих городах погибли 5 и пострадали по меньшей мере 130 человек. Повреждены более 250 гражданских объектов.

Также портал Defense Express сообщил, что 2 января Россия била по Киеву крылатой ракетой Х-101, которую изготовили в четвертом квартале 2023 года. Этот факт показывает, что длительная пауза в массовых ракетных атаках была связана с намерением россиян накопить больше ракет для масштабной кампании ударов по территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В РФ похвастались масштабной атакой 2 января по городам Украины. В Кремле оправдали удары тем, что якобы атаковали украинские объекты военно-промышленного комплекса, где производятся ракеты.

– Пострадавшие жители Харькова показали первые секунды после взрывов 2 января. В результате теракта многоэтажные жилые дома получили существенные повреждения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!